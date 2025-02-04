Британия примет саммит по перезагрузке отношений с ЕС
Глава правительства Великобритании Кир Сармер 19 мая примет лидеров ЕС на саммите по вопросам Brexit, чтобы обсудить свои планы по перезагрузке отношений с Евросоюзом.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.
Выступая на пресс-конференции после встречи с британским премьер-министром в понедельник поздно вечером, президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что саммит будет посвящен разработке "наиболее тесных отношений, которые только возможно построить вместе".
"Сегодня мы говорили об обороне и безопасности, но Соединенное Королевство и Европейский Союз хотят делать больше вместе", – сказал Кошта журналистам.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также подтвердила, что саммит состоится в мае и пройдет в Британии.
Фон дер Ляйен заявила, что Лондон и Брюссель "обсудят структуру и формат" углубленного сотрудничества в сфере безопасности "и другие темы на нашем совместном оборонном саммите в Великобритании в мае".
С момента вступления в должность в июле прошлого года премьер-министр Кир Стармер пообещал "перезагрузить" отношения с ЕС, которые часто были холодными при предыдущем консервативном правительстве Великобритании.
Ожидается, что майский саммит конкретизирует детали этой перезагрузки, которая до сих пор характеризовалась теплыми словами с обеих сторон, но малым количеством политических деталей.
Формат встречи и то, будут ли в ней участвовать страны-члены ЕС, пока не подтвержден.
Ранее Стармер заявлял, что стремится улучшить торговое соглашение с Европейским Союзом, которое Лондон подписал с Брюсселем после Brexit.