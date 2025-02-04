Британия примет саммит по перезагрузке отношений с ЕС

Глава правительства Великобритании Кир Сармер 19 мая примет лидеров ЕС на саммите по вопросам Brexit, чтобы обсудить свои планы по перезагрузке отношений с Евросоюзом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

Выступая на пресс-конференции после встречи с британским премьер-министром в понедельник поздно вечером, президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что саммит будет посвящен разработке "наиболее тесных отношений, которые только возможно построить вместе".

"Сегодня мы говорили об обороне и безопасности, но Соединенное Королевство и Европейский Союз хотят делать больше вместе", – сказал Кошта журналистам.

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также подтвердила, что саммит состоится в мае и пройдет в Британии.

Фон дер Ляйен заявила, что Лондон и Брюссель "обсудят структуру и формат" углубленного сотрудничества в сфере безопасности "и другие темы на нашем совместном оборонном саммите в Великобритании в мае".

С момента вступления в должность в июле прошлого года премьер-министр Кир Стармер пообещал "перезагрузить" отношения с ЕС, которые часто были холодными при предыдущем консервативном правительстве Великобритании.

Ожидается, что майский саммит конкретизирует детали этой перезагрузки, которая до сих пор характеризовалась теплыми словами с обеих сторон, но малым количеством политических деталей.

Формат встречи и то, будут ли в ней участвовать страны-члены ЕС, пока не подтвержден.

Ранее Стармер заявлял, что стремится улучшить торговое соглашение с Европейским Союзом, которое Лондон подписал с Брюсселем после Brexit.