Премьер Молдовы объяснил, при каких условиях Приднестровье получит 60 млн евро от ЕС

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан объяснил, при каких условиях Приднестровье получит 60 млн евро на энергетическую поддержку от ЕС, которые пообещала выделить Европейская комиссия.

Об этом сообщило издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В частности, в новом пакете поддержки от ЕС предусмотрена и помощь Приднестровью – региону хотят выделить 60 млн евро. По расчетам властей, это позволит покрыть 70% социального потребления энергоресурсов на Левом берегу.

При этом премьер Речан отметил, что Приднестровье должно выполнить несколько условий для предоставления помощи.

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В частности, оно должно обсудить и согласовать с Кишиневом способы соблюдения прав человека и основных свобод в регионе; постепенно привести тарифы в регионе к рыночным ценам; крупные экспортеры Левобережья должны будут платить за энергию по рыночным ценам; энергоемкую промышленность исключат из программы поддержки.

Напомним, 4 февраля стало известно, что Европейская комиссия и Молдова согласовали двухлетнюю комплексную стратегию энергетической независимости и устойчивости Молдовы, по которой страна получит от ЕС в 2025 году 250 млн евро.

Европейский Союз помог завершить глубокий энергетический кризис в Приднестровье, который начался из-за отказа РФ поставлять газ альтернативным маршрутом после остановки Украиной транзита российского топлива.

1 февраля, после начала подачи газа в Приднестровье, купленного Кишиневом на деньги ЕС, в регионе прекратили веерные отключения электричества и начали подачу тепла в дома потребителей.

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