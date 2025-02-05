Трамп о предстоящем разговоре с Си о тарифах: "Я никуда не спешу"

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, 4 февраля, что не спешит говорить китайским лидером Си Цзиньпином, чтобы попытаться разрядить новую торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира, спровоцированную масштабными 10% тарифами на весь китайский импорт.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Как известно, во вторник, 4 февраля, Китай ввел целевые тарифы на американский импорт и предупредил несколько компаний, включая Google, о возможных санкциях в ответ на тарифы Трампа.

"Это замечательно", – сказал Трамп, когда его спросили об ответных китайских пошлинах.

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На вопрос о том, есть ли новости, когда он пообщается с Си, Трамп отметил, что это произойдет тогда, когда будет "подходящее время".

"Я никуда не спешу", – добавил он.

Разговор между Си и Трампом рассматривается как ключ к потенциальному ослаблению или отсрочке тарифов, как и разговоры с лидерами Мексики и Канады в понедельник, 3 февраля.

Однако пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт сообщила журналистам, что звонок Трампа и Си еще должен быть запланирован.

"Президент Си связался с президентом Трампом, чтобы поговорить об этом, возможно, чтобы начать переговоры. Так что мы увидим, как пройдет этот звонок", – сказала она.

В понедельник Трамп в последнюю минуту приостановил свою угрозу ввести 25-процентные пошлины для Мексики и Канады, согласившись на 30-дневную паузу в обмен на уступки на границе и борьбе с преступностью с двумя соседними странами.

Канада и Мексика ранее пригрозили собственными 25-процентными тарифами на американские товары в ответ на действия Трампа.

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