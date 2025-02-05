В Приднестровье неожиданно стали доступны молдовские каналы

На территории непризнанного Приднестровья в сети платного телевидения неожиданно стали доступны два молдовских телеканала – Moldova 1 и We Sport TV.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

О появлении в сетке вещания крупнейшей телекоммуникационной компании Приднестровья IDC молдовского государственного телеканала Moldova 1 первым сообщил депутат от партии власти "Действие и солидарность" Роман Рошка. Эту информацию подтвердил изданию и глава Teleradio-Moldova Влад Цуркану.

"У нас есть информация из нескольких источников (о том, что началось вещание). Наш сигнал находится в свободном доступе. Они приняли такое решение, и мы этому очень рады. Считаем, что у нас есть передачи на русском и румынском языках, которые могут быть интересны телезрителям оттуда. У нас есть профессиональные новости на русском языке", – сказал изданию глава Teleradio-Moldova Влад Цуркану.

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По его словам, никто из Приднестровья не связывался с телерадиокомпанией по техническим вопросам, однако сигнал телеканала доступен в свободном эфире.

Он не смог ответить, почему в регионе началось вещание телеканала, но назвал это "правильным шагом".

Последний раз молдовские телеканалы появлялись в эфире платного телевидения компании IDC более десяти лет назад, в 2012 году, когда непризнанной республикой руководил Евгений Шевчук.

Тогда телеканалы Moldova 1 и Publika TV проработали меньше года, после чего их вещание было прекращено. В Тирасполе это объяснили тем, что Кишинев не согласился на трансляцию двух приднестровских телеканалов на Правом берегу.

Новость поступила после того, как Европейский Союз помог завершить глубокий энергетический кризис в Приднестровье, который начался из-за отказа РФ поставлять газ альтернативным маршрутом после остановки Украиной транзита российского топлива.

1 февраля, после начала подачи газа в Приднестровье, купленного Кишиневом на деньги ЕС, в регионе прекратили веерные отключения электричества и начали подачу тепла в дома потребителей.

Также Приднестровье при выполнении определенных условий может получить энергетическую поддержку от ЕС в объеме 60 млн евро.

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