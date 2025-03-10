Дания готова направить миротворческий контингент в Украину

Правительство и парламент Дании достигли консенсуса относительно возможного направления войск в Украину для обеспечения будущего мирного урегулирования.

Об этом журналистам сказали министры иностранных дел и обороны Дании Ларс Лёкке Расмуссен и Троэльс Лунд Поульсен, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Главы датских МИД и Минобороны в понедельник встретились с членами комитета по вопросам внешней политики парламента, где разъяснили позицию правительства относительно отправки войск в Украину и получили поддержку от широкого круга парламентских партий.

"Важно, чтобы мы в Европе посылали правильные сигналы как Путину, так и Вашингтону. Это то, что мы делаем сегодня, говоря: "Если дойдет до того, что прекращение огня или мирное соглашение потребует европейского присутствия, Дания в принципе готова это сделать", – сказал Расмуссен.

Однако, по словам Поульсена, конкретных планов отправки войск в Украину пока нет.

"Мы не приняли решение взять на себя конкретные обязательства. Это будет зависеть от того, как будут развиваться события. Поэтому это является проявлением должной осмотрительности", – пояснил глава Минобороны Дании.

Напомним, по данным СМИ, Великобритания и Франция подготовили план по размещению до 30 тысяч европейских военных в Украине для обеспечения потенциального "мира".

Париж ранее отмечал, что условия прекращения российско-украинской войны не могут быть такими, что означали бы де-факто капитуляцию Украины, а надежный мир нужен для безопасности всего европейского континента.

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