Рубио надеется, что в Джидде решат вопрос о военной помощи США Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду, что вопрос приостановления Вашингтоном военной помощи Украине может быть "решен" во время переговоров в Саудовской Аравии.

Его слова во время общения с журналистами цитирует агентство AFP, пишет "Европейская правда".

Рубио сказал, что пауза в предоставлении помощи Украине – "это то, что, я надеюсь, мы сможем решить".

"Очевидно, что то, что произойдет завтра, будет ключевым для этого", – добавил глава Госдепа, имея в виду переговоры с украинской стороной во вторник.

Также Рубио прокомментировал перспективы прекращения огня в Украине, отметив украинское предложение о перемирии в воздухе и на море.

"Я не говорю, что этого достаточно, но это именно та уступка, на которую вы должны пойти, чтобы положить конец конфликту", – считает он.

Государственный секретарь США Марко Рубио прилетел в Джидду 10 марта для участия в двусторонних переговорах с украинскими чиновниками, которые возглавит Андрей Ермак. Ожидается, что к Рубио присоединятся советник по национальной безопасности Майк Волц и посланник Трампа Стив Уиткофф.

Ранее Уиткофф заявил, что США ожидают значительного прогресса на переговорах с Украиной на этой неделе.