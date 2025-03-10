Рубио решил пообещать, что США не будут предоставлять оружие России

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американская сторона не будет оказывать военную помощь России, говоря о ситуации с приостановлением поставок оружия Украине.

Его слова приводит The New York Times, сообщает "Европейская правда".

Отправляясь в Саудовскую Аравию на переговоры с украинской делегацией, Рубио в разговоре с журналистами в очередной раз повторил, что Украина и Россия должны будут пойти на уступки.

"Россияне не могут завоевать всю Украину, и очевидно, что Украине будет очень трудно в любой разумный промежуток времени заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году", – считает государственный секретарь.

Он добавил, что в будущих переговорах с Москвой необходимо определить, что именно Россия готова уступить, поскольку "мы не знаем, насколько они (стороны. – Ред.) на самом деле далеки друг от друга".

Говоря о приостановке военной помощи Украине, Рубио сказал, что этот вопрос будет обсуждаться с Украиной, а позиция США по нему может измениться, если они поверят, что Киев всерьез настроен на мир.

"Я могу заверить вас: мы не будем оказывать военную помощь россиянам", – также сказал Рубио.

Напомним, 11 марта в саудовском городе Джидда должны состояться переговоры между представителями Украины и США – первые после перепалки между президентами обеих стран в Белом доме.

По данным СМИ, Украина предложит США план временного прекращения огня в воздухе и на море, а также ударов по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры.

Ранее посланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что США ожидают значительного прогресса на переговорах с Украиной на этой неделе.