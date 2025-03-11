Канадская провинция не исключила, что прекратит продавать электроэнергию в США

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд заявил, что не отступит от анонсированного ранее повышения цены на электроэнергию для трех соседних американских штатов в ответ на экономическое давление администрации Дональда Трампа, а также не исключил, что прекратит продавать электроэнергию.

Об этом он сказал в интервью СМИ во вторник, 11 марта, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Форд повторил свою недавнюю угрозу, а также заявил, что без колебаний сократит поставки, если это потребуется.

"Мы не отступим. Мы будем неумолимыми. Я прошу прощения перед американским народом за то, что президент Трамп решил осуществить неспровоцированную атаку на нашу страну", – сказал Форд вскоре после того, как Трамп заявил, что удвоит запланированный им тариф на всю стальную и алюминиевую продукцию, поступающую в Соединенные Штаты из Канады.

Отвечая на вопрос о возможности полного отключения электроэнергии, Форд сказал:

"Является ли это инструментом? Есть ли такой инструмент в нашем арсенале? 100%. И поскольку он продолжает наносить вред канадским семьям, семьям Онтарио, я без колебаний сделаю это", – заявил он.

Стоит отметить, что решение Онтарио, однако, будет иметь скорее символический эффект. В 2023 году Нью-Йорк импортировал около 4,4% от общего объема электроэнергии из Канады. А для Миннесоты и Мичигана этот процент еще меньше.

Напомним, с 4 марта Трамп ввел 25-процентные тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта.

В ответ тогдашний канадский премьер Джастин Трюдо объявил о введении 25% тарифов в отношении американских товаров на сумму $155 млрд, а канадская провинция Онтарио объявила свое возмездие за тарифы, чтобы Америка "почувствовала боль".

В конце концов Трамп приостановил действие тарифов, наложенных на большие группы товаров из Канады и Мексики, до 2 апреля.