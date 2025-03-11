Венгрия снова получает российскую нефть после атаки дронов по РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки российской нефти в его страну, которые прервала атака дронов по РФ, возобновились.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Facebook.

По словам Сийярто, российская сторона устранила "повреждения, вызванные атакой украинского беспилотника", поэтому поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" возобновились.

Ранее во вторник Сийярто заявил, что из-за атаки украинского беспилотника "пришлось приостановить" поставки нефти из России в Венгрию, и призвал украинцев "не атаковать энергетическую инфраструктуру" его страны.

Напомним, что Украина продолжает транспортировать через свою территорию российскую нефть по нефтепроводу "Дружба" в Европу. Срок действия действующего контракта – до конца 2029 года.

Между тем с 1 января Украина прекратила транзит российского газа в Европу после того, как решила не продлевать действие контракта с российским "Газпромом".

В МИД ранее раскритиковали манипулятивные заявления Венгрии о том, что Украина якобы поставила Европейский Союз в трудное экономическое положение остановкой транзита российского газа.