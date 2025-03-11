У Трампа говорят, что обсуждали гарантии безопасности с Украиной в Саудовской Аравии

Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц заявил, что вопрос гарантий для Украины был на повестке дня встречи с украинской делегацией в Саудовской Аравии.

Об этом он сказал журналистам по итогам встречи 11 марта, сообщает "Европейская правда".

По словам Волца, "совершенно очевидно", что Украина разделяет видение Дональда Трампа относительно мира и что "они разделяют его решимость прекратить боевые действия".

Он добавил, что украинцы выдвинули "конкретные шаги и предложения" не только относительно полного прекращения огня.

"Мы также обсудили существенные детали того, как эта война должна завершиться, какой вид гарантий они (украинцы. – Ред.) будут иметь для долговременной безопасности и процветания, а также реально проанализировать, что нужно, чтобы наконец прекратить эту ужасную войну", – сказал Волц.

Напомним, по итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Кроме того, стало известно, что США отменят паузу в обмене разведывательными данными с Украиной и возобновят поставки военной помощи.