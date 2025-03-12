ЕС работает над новым пакетом военной помощи Украине, включающим системы ПВО

Европейский Союз продолжает работу над многомиллиардным пакетом военной помощи Украине, включающим в себя системы ПВО и боеприпасы, который предложила высокая представительница ЕС по иностранным делам Кайя Каллас.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента Европейской правды 12 марта, заявила пресс-секретарь Европейской Комиссии Анита Хиппер.

Пресс-секретарь ЕС сообщила, что инициатива Каллас по военной помощи Украине, предусматривающая предоставление систем ПВО, ракет к ним, и боеприпасов является актуальной и находится в процессе подготовки.

"Предложение (Каллас) остается на столе. Мы работаем с государствами-членами" – заявила она.

"Дискуссии продолжаются, чтобы гарантировать, что Украина будет сильной, что мы предоставим боеприпасы, что мы предоставим систему противовоздушной обороны и все, что действительно нужно Украине," – рассказала Хиппер.

Она оставила без ответа вопрос относительно того, будет ли проект Каллас готов к началу очередного заседания Европейского Совета 20-21 марта.

"Это будет обсуждаться", – отметила пресс-секретарь ЕС.

Она напомнила, что "Украина является главным приоритетом для высокой представительницы", которая символически начала свой мандат в Киеве, вместе с еврокомиссаром Мартой Кос и президентом Европейского Совета Антониу Коштой.

"В течение этих 100 дней она (Каллас) прилагала всю энергию и усилия на переговорах, будь то по санкциям против России с 16 санкционными пакетами, или по поддержке Украины, как указано в ее инициативе по военной помощи", – напомнила Анита Хиппер.

Напомним, что 6 марта Европейский совет призвал Совет ЕС ускорить работу над инициативой высокой представительницы ЕС по иностранным делам Каи Каллас по утверждению нового многомиллиардного пакета военной помощи Украине от Евросоюза.

Сама глава дипломатии ЕС заявила, что после переговоров в Джидде Россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира.