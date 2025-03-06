Саммит ЕС призвал "быстро продвинуть работу" по предложению Каллас по военной помощи Украине

Европейский совет призвал Совет ЕС ускорить работу над инициативой высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам Каи Каллас по утверждению нового многомиллиардного пакета военной помощи Украине от Евросоюза.

Об этом говорится в документе по Украине, утвержденном Европейским советом 6 марта, который поддержали 26 государств ЕС (кроме Венгрии), текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

В документе, который подписали все лидеры государств ЕС, кроме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, говорится о том, что военная поддержка Украины должна увеличиваться, в частности, согласно предложению высокой представительницы ЕС по иностранным делам.

"Европейский Совет проанализировал работу по оказанию военной поддержки Украине. В дополнение к средствам, уже выделенным Украине на этот год, он приветствует готовность государств-членов срочно активизировать усилия для удовлетворения неотложных военных и оборонных потребностей Украины, в частности, поставки систем противовоздушной обороны, боеприпасов и ракет, обеспечение необходимой подготовки и оборудования для украинских бригад, а также других потребностей, которые может иметь Украина", – говорится в тексте документа.

Европейский Совет, в частности, "призывает Совет ЕС быстро продвинуть работу над инициативами, в частности, Высокого представителя, с целью координации увеличения военной поддержки Украины со стороны ЕС, включая компонент военных потребностей в рамках инициативы G7 ERA".

Как сообщалось, ЕС обсуждает выделение дополнительного пакета военной помощи Украине по инициативе Каи Каллас, объем которого может вырасти до 30 млрд евро.

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс подтвердил сообщения СМИ о планах объявить европейский пакет военной помощи Украине, о котором сначала планировали сообщить в третью годовщину полномасштабного вторжения России.

Также стоит напомнить, что "Европейской правде" стало известно о планах ЕС предложить Киеву потратить на ВСУ долю кредита с доходов от росактивов.