Вице-президент США ответил на критику двоюродного брата, который воевал за Украину

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс прокомментировал заявления своего двоюродного брата Нейта Вэнса, который воевал на стороне Украины и критиковал его за отношение к президенту Владимиру Зеленскому во время ссоры в Овальном кабинете.

Его цитирует Fox News, пишет "Европейская правда".

В воскресенье, 10 марта, французское издание Le Figaro опубликовало интервью с Нейтом Вэнсом, где тот назвал своего брата и президента США Дональда Трампа "полезными идиотами" хозяина Кремля Владимира Путина, а также заявил, что они устроили "засаду" Зеленскому в Овальном кабинете.

В заявлении для Fox News американский вице-президент сказал, что никогда не говорил публично о службе своего двоюродного брата, потому что "не хотел подвергать его жизнь большей опасности, чем она уже была".

"Что касается его критики, то я не заинтересован спорить с ним публично, но я чувствую необходимость обратить внимание на один вопрос: его неудачную попытку связаться со мной", – сказал он.

По словам Вэнса, он не знает, почему его брат решил обращаться с ним через его сенатский офис, а не через мать, отца или сестру, с которыми он "регулярно контактирует".

Вице-президент добавил, что он "всегда считал Нейта самым сильным человеком, которого знал", и что он "всегда рад поговорить с ним".

Напомним, украинский президент досрочно покинул Белый дом в пятницу, 28 февраля, после ссоры с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В ответ Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Зеленский "не готов к миру".

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