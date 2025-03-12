Партия главного оппонента Орбана уверенно лидирует за год до выборов

Партия "Тиса" во главе с венгерским оппозиционным политиком Петером Мадьяр удерживает отрыв от партии власти "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана среди избирателей, которые определились с мнением.

Об этом свидетельствует опрос агентства Medián для портала HVG.hu, сообщает "Европейская правда".

Опрос, который был завершен в минувшие выходные, показал, что 46% тех, кто знает, какую партию они выбрали бы, проголосовали бы за "Тису", тогда как за блок "Фидес-KDNP" – только 37%.

Исходя из этого, "Фидес" почти не сократил отрыв от ведущей оппозиционной партии по сравнению с ноябрем 2024 года – тогда опрос Medián выявил разницу между политсилами в 11 пунктов среди определившихся избирателей.

Также опрос показал, что избиратели "Тисы" являются наиболее преданными своей партии: 90% из них точно пришли бы на выборы, если бы они состоялись в это воскресенье. Среди электората "Фидес" таких 80%.

Кроме того, 56% респондентов заявили, что приветствовали бы смену правительства в Венгрии, тогда как 35% предпочли бы, чтобы нынешнее правительство продолжило работу после выборов.

Партия "Тиса", которую Мадьяр создал за несколько недель до выборов в Европейский парламент в июне, стремительно нарастила рейтинг и стала крупнейшей оппозиционной в Венгрии. Следующие очередные парламентские выборы в Венгрии состоятся не раньше 2026 года.

Недавно Мадьяр заявил, что Украина не имеет никаких шансов стать членом ЕС "в ближайшие несколько десятилетий".

Больше о том, кто такой Петер Мадьяр, читайте в статье: Альтернатива для Венгрии.