Reuters: Россия передала США свои требования для завершения войны в Украине

Россия представила США список требований для заключения соглашения о прекращении войны против Украины и перезагрузки отношений с Вашингтоном.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству Reuters стало известно от двух людей, знакомых с этим вопросом.

Не известно, какие именно требования Москва включила в свой список, и готова ли она вести мирные переговоры с Киевом до того, как эти требования будут приняты.

По словам собеседников, российские и американские чиновники обсуждали эти требования во время личных и виртуальных разговоров в течение последних трех недель. Они охарактеризовали требования Кремля как широкие и похожие на те, которые он ранее выдвигал Украине, США и НАТО.

Эти ранее объявленные требования включали отказ от членства Украины в НАТО, согласие не развертывать иностранные войска в Украине и международное признание принадлежности Крыма и четырех украинских областей к России. В последние годы Россия также требовала от США и НАТО устранить то, что она называет "первопричинами" войны, в том числе расширение НАТО на восток.

Президент США Дональд Трамп ожидает от Владимира Путина ответа, согласится ли он на 30-дневное перемирие, которое Украина согласилась принять в случае, если это сделает и Россия. Президент Украины Владимир Зеленский называл это первым шагом к мирным переговорам.

Отношение Путина к потенциальному соглашению о прекращении огня все еще остается неопределенным, поскольку его детали еще не окончательно согласованы. Некоторые американские чиновники, законодатели и эксперты опасаются, что Путин, использует перемирие для активизации усилий, направленных на то, чтобы разделить США, Украину и Европу и подорвать любые переговоры.

Напомним, по итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о "прекращении огня" и надеются на ее согласие.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Необъявленное перемирие. О чем договорились в Джидде Украина и США и согласится ли на это Путин.