СМИ: Турция подтвердила готовность направить войска в Украину "при необходимости"

Министерство обороны Турции заявило в четверг, что страна готова развернуть войска в Украине "в случае необходимости" для обеспечения мира.

Заявление Минобороны Турции приводит AFP, передает "Европейская правда".

"Вопрос участия в миссии... будет оцениваться со всеми заинтересованными сторонами, если это будет признано необходимым для установления региональной стабильности и мира", – говорится в заявлении.

"После последних событий невозможно обеспечить европейскую безопасность без нашей страны", – настаивает Минобороны Турции.

"Как член НАТО и ОБСЕ, Турция является неотъемлемой частью европейской архитектуры безопасности с ее развитой оборонной промышленностью, важной ролью в урегулировании региональных кризисов и мощной армией", – подчеркивает далее Анкара.

Ранее СМИ уже писали, что Турция в разговорах с представителями Украины и России указала на открытость к идее размещения своих военных на украинской территории как части "миротворческих сил".

Тогда источники говорили, что Турция не будет участвовать ни в одной "миротворческой миссии", если не будет привлечена ко всем консультациям и подготовке по ее формированию.

Стоит отметить, что глава МИД Турции Хакан Фидан был одним из участников оборонного саммита в Лондоне 2 марта.

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