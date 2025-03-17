СМИ: Стармер готов разместить войска в Украине бессрочно

Британский премьер Кир Стармер выразил готовность разместить войска в Украине на многолетний срок для предотвращения потенциального повторного вторжения России в Украину.

Об этом говорится в публикации The Times, сообщает "Европейская правда".

Источник в британском правительстве рассказал, что развертывание войск под руководством Британии будет бессрочным.

"Это будет долгосрочное обязательство, речь идет о годах. Столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения и сдерживания России", – сказал собеседник издания.

Руководители оборонных ведомств из "коалиции решительных" встретятся в Лондоне в четверг, чтобы обсудить "с большой конкретностью", где именно должны быть развернуты миротворческие силы.

Около десятка стран, в частности Великобритания, Франция, Турция, Канада и Австралия, обсуждают планы отправить в Украину до 30 тысяч военнослужащих. Другие страны готовы помочь оружием и логистикой.

Однако пока неизвестно, будут ли миротворческие силы уполномочены открывать огонь против российских солдат в случае агрессии.

Россия неоднократно заявляла, что не согласится на присутствие военных из стран НАТО в Украине. Однако президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия не будет иметь права голоса в вопросе развертывания иностранных войск.

Сообщалось также, что Стармер на встрече лидеров "коалиции решительных" 15 марта изложил планы относительно западного "миротворческого контингента" для Украины численностью более 10 тысяч военнослужащих.

В то же время британский премьер добавил, что любые планы в отношении Украины после прекращения огня потребуют сотрудничества с Соединенными Штатами.