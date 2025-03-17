Премьер Канады пригласил Зеленского на саммит G7

Премьер-министр Канады Марк Карни пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит "Группы семи", который состоится в июне 2025 года в канадской провинции Альберта.

Об этом агентству AFP сообщил представитель канадского правительства, пишет "Европейская правда".

Карни передал Зеленскому приглашение на саммит G7 во время телефонного разговора, который состоялся накануне.

"Президент Зеленский был приглашен на встречу G7 в Альберте в июне", – сказал представитель правительства Канады.

Канада, которая в этом году председательствует в "Группе семи", будет принимать саммит в Кананаскисе, что в западной канадской провинции Альберта, 15-17 июня.

Комментируя разговор с канадским премьер-министром, Владимир Зеленский назвал его "хорошим и содержательным".

Сам Марк Карни ранее уже заверил в продолжении поддержки Украины, а также призвал Россию сесть за стол переговоров.

14 марта страны G7 заявили о готовности ввести против России дальнейшие санкции и усилить поддержку Украины, если РФ откажется от предложения о прекращении огня.