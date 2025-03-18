Глава дипломатии ЕС в Британии обсудит, как усилить давление на Россию

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас посетит с визитом Великобританию, где будет говорить с министрами иностранных дел и обороны об активизации совместных усилий для сдерживания российской экономики.

Об этом говорится в заявлении британского правительства, сообщает "Европейская правда".

Консультации между Великобританией и ЕС будут посвящены объединенной поддержке Украины, противодействию российским гибридным угрозам и увеличению расходов на коллективную оборону.

Каллас также будет говорить о путях усиления давления на Россию и обеспечения справедливого и прочного мира в Украине.

На переговорах будет координироваться сотрудничество по Украине, будут обсуждаться усилия по усилению экономического давления и обеспечения того, чтобы Россия заплатила за вред, который она наносит Украине, а также активизация действий против гибридных угроз, таких как кибератаки, вмешательство в выборы и российская дезинформация.

Стороны пересмотрят усилия по увеличению европейских расходов на оборону, в частности с помощью "инновационных инициатив", и укрепление широкой военной готовности в поддержку НАТО.

Кроме того, Каллас встретится с начальником штаба обороны для переговоров с командующим INTERFLEX и офицерами связи ЕС для Миссии военной помощи в поддержку Украины.

Обсуждения будут сосредоточены на том, как развить успех миссии INTERFLEX путем улучшения тренировок украинских военных.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что G7 планирует дальнейшие шаги по оказанию давления на Россию, чтобы заставить ее согласиться на прекращение огня в Украине.

Как известно, 14 марта страны G7 заявили о готовности ввести против России дальнейшие санкции и усилить поддержку Украины, если РФ откажется от предложения о прекращении огня.