G7 пригрозили России санкциями в случае отказа от прекращения огня

Страны "Группы семи" (G7) заявили о готовности ввести против России дальнейшие санкции и усилить поддержку Украины, если РФ откажется от предложения о прекращении огня.

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел G7, принятом по итогам их встречи в Канаде, пишет "Европейская правда".

В заявлении министры призвали Россию "ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и соблюдая его в полном объеме".

"Мы обсудили дальнейшие санкции против России в случае, если такое прекращение огня не будет согласовано, в том числе через дальнейшие санкции, ограничения цен на нефть, а также дополнительную поддержку Украины и другие средства", – говорится в заявлении.

Министры отметили, что это включает использование чрезвычайных доходов от замороженных российских суверенных активов.

"Мы подчеркнули, что любое прекращение огня должно уважаться, и подчеркнули необходимость надежных мер безопасности, которые бы гарантировали, что Украина сможет сдерживать и защищаться от любых новых актов агрессии", – заявили они.

Министры заявили, что продолжат координировать экономическую и гуманитарную поддержку с целью содействия скорейшему восстановлению и реконструкции Украины, в том числе на Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме 10-11 июля 2025 года.

Кроме этого, представители G7 осудили предоставление России военной помощи со стороны Северной Кореи и Ирана, а также поставки оружия и компонентов двойного назначения со стороны Китая, который является решающим фактором, способствующим российской войне и восстановлению российских вооруженных сил.

"Мы подтвердили наше намерение продолжать принимать меры против таких третьих стран", – отметили в заявлении.

Как известно, в четверг, 13 марта, глава Кремля Владимир Путин осторожно отреагировал на предложение США о прекращении огня. Не отвергая его прямо, он намекнул, что Москва может выдвинуть свои условия к любому соглашению.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Путин "сделал очень многообещающее заявление, но оно не было полным". Также он сказал, что если Россия не согласится на прекращение огня на 30 дней – это будет "неутешительный момент для мира".

В пятницу, 14 марта, "ЕвроПравда" со ссылкой на собеседников писала, что послы ЕС согласовали продление ряда санкций ЕС против России после того, как удалось достичь договоренности с Венгрией, которая намеревалась заблокировать решение.