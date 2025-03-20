Британскую юридическую фирму оштрафовали за нарушение санкций против РФ

Дочернюю компанию британской юридической фирмы Herbert Smith Freehills оштрафовали на 465 тысяч фунтов стерлингов (около 555 тысяч евро) за нарушение санкций против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

HSF Moscow осуществила шесть платежей на общую сумму чуть менее 4 млн фунтов стерлингов в пользу лиц, попавших под санкции, и чьи активы подлежат замораживанию.

Управление по имплементации финансовых санкций (OFSI) заявило, что эти платежи, которые осуществлялись в течение семи дней, продемонстрировали "систему сбоев" в работе фирмы.

Дочерняя компания Herbert Smith Freehills была закрыта 31 мая 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале. Выплаты были осуществлены в то время, когда фирма сворачивала свою деятельность в России.

Herbert Smith Freehills уведомила OFSI о нарушении от имени HSF Moscow, поэтому получила право на 50-процентное снижение штрафа.

Этот штраф является одним из самых больших, наложенных OFSI на сегодняшний день. Надзорный орган, который находится в структуре Министерства финансов, часто критиковали политики и гражданское общество за то, что он не наложил ни одного штрафа после вторжения России в Украину.

Экономический секретарь Минфина Британии Эмма Рейнольдс заявила, что приверженность Британии к выполнению санкций является "непоколебимой".

Она добавила: "Справедливый и длительный мир в Украине должен быть нашим приоритетом, и финансовые санкции Великобритании продолжают играть важную роль в разрушении российской военной машины и в том, чтобы поставить Украину на как можно более прочный фундамент".

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми пообещал принять меры, которые помогут высвободить 2,3 млрд фунтов стерлингов, полученных от продажи российским миллиардером Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси" более двух лет назад.

24 февраля Великобритания объявила самый большой пакет санкций против России за время полномасштабного вторжения на территорию Украины в феврале 2022 года.