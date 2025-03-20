Reuters: у Трампа разработали масштабную реформу иностранной помощи, включая USAID

Администрация Дональда Трампа подготовила предложение о пересмотре структуры распределения миллиардов долларов иностранной помощи, в частности относительно исключения из нее сфер, которые не соответствуют геополитическим интересам США.

Об этом стало известно агентству Reuters, которое ознакомилось с предложением, пишет "Европейская правда".

Документ, подготовленный новым руководством Агентства США по международному развитию (USAID), утверждает, что нынешняя структура внешней помощи США является слишком широкой и затратной.

Предложение предусматривает ликвидацию почти двух десятков бюро USAID и переименование агентства в Агентство США по международной гуманитарной помощи.

Этот орган будет включен в структуру Государственного департамента, а его мандат будет ограничен гуманитарной помощью, реагированием на стихийные бедствия, глобальным здравоохранением и продовольственной безопасностью, пишет Reuters.

Дополнительно предлагается, чтобы любые "политически ориентированные программы", например содействие демократии, свобода вероисповедания и расширение прав и возможностей женщин, руководствовались непосредственно Государственным департаментом.

По словам источника Reuters, знакомого с документом, его должны направить на рассмотрение госсекретарю США Марко Рубио. Неизвестно, будет ли он принят и если да, то в каком виде.

Администрация Трампа начала масштабный пересмотр иностранной помощи, нацелившись на USAID как одну из главных структур, которая ею руководит.

Сейчас Агентство по международному развитию фактически ликвидировано, значительная часть его сотрудников отправлена в отпуск или уволена, а более 80% грантов прекращено.