Открытие миссии и координация борьбы с Лукашенко: у Тихановской объяснили визит в Киев

Во время первого официального визита в Киев в роли представительницы Беларуси Светлана Тихановская должна открыть представительство демократических сил Беларуси в Киеве и скоординировать шаги для борьбы с Лукашенко.

Об этом "Европейской правде" сообщили в офисе Светланы Тихановской.

Отмечается, что во время первого визита Тихановской в Киев 25 мая должны обсудить перспективы системного сотрудничества между демократическими силами Беларуси и Украины, усиление международной координации против российской агрессии и режима Лукашенко, а также вопросы институционального присутствия белорусских демократических сил в Украине.

"Среди тем – статус и перспективы белорусов в Украине (прежде всего белорусских добровольцев и членов их семей), открытие миссии демократических сил Беларуси в Киеве, развитие постоянного политического диалога и назначение специального представителя по вопросам отношений с демократической Беларусью", – отметили в комментарии.

Утром 25 мая Тихановская прибыла в Киев поездом.

Ранее в МИД назначили ответственного за контакты с белорусской оппозицией, а перед этим министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с Тихановской.

Анонсируя ее визит в конце предыдущей недели, в МИД отметили, что в ее лице Киеву "есть с кем говорить по всем вопросам по Беларуси" – что стало большим изменением по сравнению с прежней позицией Украины.

