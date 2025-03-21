Гренландия фиксирует рост туризма благодаря резонансному вниманию Трампа

В Гренландии фиксируют увеличение туристов на фоне резонансных заявления американского президента Дональда Трампа, а также открытия нового международного аэропорта в столице Нуук.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Глава компании Greenland Cruises, которая организует морские туры к айсбергам Гренландии Ивик Кнудссен-Остерманн рассказал, что банк посоветовал ему расширяться перед ожидаемым наплывом туристов после того, как Трамп поставил остров в центр внимания мирового сообщества.

Отмечается, что комментарии Трампа в сочетании с открытием нового международного аэропорта уже способствовали увеличению количества туристов, и ожидается, что их будет еще больше.

"Уже сейчас мы получаем гораздо больше заказов, чем раньше, особенно благодаря человеку с фамилией Трамп. Он действительно снова поставил Гренландию на карту", – сказал Кнудсен-Остерманн.

Хотя банк рекомендует Кнудсену-Остерманну получить больше лодок, он говорит, что настроен осторожно.

"Я хочу увидеть, что принесет нам новый аэропорт, что принесет нам 2025 год. Мы не знаем будущего, поэтому я немного сдерживаюсь", – поделился он.

Гренландия надеется, что новые аэропорты будут способствовать развитию ее туристической и горнодобывающей отраслей и диверсификации экономики, которая сейчас на 95% зависит от рыболовства, что составляет 95% ее экспорта.

В частности генеральный директор Гренландских аэропортов Йенс Лоридсен ожидает увидеть "довольно значительный рост уже этим летом".

Статистическое управление Гренландии сообщило о росте количества пассажиров на международных рейсах в Гренландию на 14% в январе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество ночевок в отелях неуклонно росло в течение последнего десятилетия: в прошлом году их было зафиксировано 355 тысяч, по сравнению с 210 тысячами в 2014 году.

По данным Visit Greenland, три четверти туристических операторов сообщили об увеличении количества бронирований за три месяца после открытия нового аэропорта Нуука.

13 марта во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что думает, что аннексия Гренландии "произойдет", потому что это нужно "для международной безопасности".

После этого сотни гренландцев вышли на улицы в знак протеста. Около 800 человек прошли по улицам Нуук с флагами Гренландии и с плакатами: "заставьте Америку уйти", "мы не продаемся".

Подробнее об этом читайте в статье: Без шансов для Трампа: какое будущее выбирает для себя Гренландия