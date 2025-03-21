Контртеррористическая полиция ведет расследование пожара, обесточившего аэропорт Лондона

Контртеррористическая полиция возглавила расследование масштабного пожара на электроподстанции вблизи лондонского аэропорта "Хитроу", который привел к его обесточиванию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

"Мы работаем с лондонской пожарной бригадой, чтобы установить причину пожара. Хотя пока нет никаких признаков злонамеренности, мы сохраняем открытую позицию в настоящее время", – заявили в полиции.

"Учитывая расположение подстанции и влияние этого инцидента на критически важную национальную инфраструктуру, контртеррористическое командование Столичной полиции сейчас возглавляет расследование", – добавили там.

Правоохранители объяснили, что это связано с наличием специализированных ресурсов и возможностей в команде, которые могут помочь в продвижении расследования в темпе, что позволит минимизировать перебои в работе и выявить причину инцидента.

В пятницу, 21 марта, лондонский аэропорт "Хитроу" полностью прекратил работу из-за масштабного отключения электроэнергии, вызванного пожаром на соседней электроподстанции.

Это повлияло на более 1300 авиарейсов.

Пожар сейчас почти полностью потушили.