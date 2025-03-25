Вэнс на Х анонсировал визит в Гренландию с женой, "чтобы не развлекалась сама"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил, что присоединится к своей жене Уши, которая 28 марта должна осуществить визит в Гренландию.

Об этом он сказал в видео на своем Х, пишет "Европейская правда".

Решение поехать в Гренландию Вэнс объяснил большим ажиотажем вокруг визита жены в Гренландию, поэтому он "не хочет, чтобы она развлекалась сама".

По словам вице-президента, в рамках своего визита на остров он посетит одну из американских военных баз и "просто проверит, что происходит с безопасностью в Гренландии".

"Многие другие страны угрожали Гренландии, угрожали использовать ее территорию и водные пути, чтобы угрожать Соединенным Штатам, Канаде и, конечно, народу Гренландии. Поэтому мы собираемся проверить, как там дела", – считает он.

Ранее Вэнс заявил о планах Дональда Трампа на Гренландию и что им "безразлично, что кричат европейцы".

Напомним, планы второй леди США посетить Гренландию 28 марта вызвали возмущение как в самой Гренландии, так и в Дании, где действия американской администрации прямо назвали давлением.

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