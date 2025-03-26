Рютте пообещал сокрушительный ответ Путину за нападение на Польшу или другое государство НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте однозначно высказался относительно того, как Альянс будет вести себя в случае возможного нападения на Польшу или другое государство-член блока.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Рютте сказал в среду на совместной пресс-конференции с польским премьером Дональдом Туском во время визита в Варшаву.

Генсек Альянса подчеркнул, что на море, в воздухе и на земле Польша является жизненно важным участником коллективной обороны НАТО.

"Когда речь идет об обороне Польши и общей обороне территории НАТО, если кто-то просчитается и подумает, что ему сойдет с рук нападение на Польшу или на любого другого члена Альянса, он встретится со всей силой этого жестокого Альянса. Наша реакция будет сокрушительной", – заявил Рютте.

Он добавил, что это должно быть "очень понятно Владимиру Владимировичу Путину и любому другому, кто захочет напасть на нас".

Рютте подчеркнул, что трансатлантическое партнерство остается основой Альянса, и это не изменится.

Туск, со своей стороны, подчеркнул, что Варшава стремится к быстрому миру в Украине, но считает, что он должен быть справедливым и гарантировать безопасность как самой Украины, так и Польши и государств НАТО.

Недавно Туск заявил о работе над моделью военной подготовки для каждого взрослого мужчины в Польше на случай войны.