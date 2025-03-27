Spiegel нашел в сети персональные данные чиновников администрации Трампа

Немецкий журнал Der Spiegel провел расследование и обнаружил, что номера телефонов и электронные адреса, а иногда и пароли к почтовым ящикам некоторых руководителей службы безопасности Дональда Трампа были доступны в сети.

Об этом со ссылкой на расследование пишет "Европейская правда".

Расследование журнала выявило, что в сети содержатся данные советника Трампа по национальной безопасности МайкаУолтца, координатора разведки Тулси Габбард и министра обороны Пита Хегсета.

Как отмечается, информация была собрана через коммерческие поисковые системы людей и обнародованные в сети данные пользователей.

Многие из этих номеров и адресов до сих пор активно используются. Они связаны с аккаунтами в социальных сетях Instagram, LinkedIn, Dropbox и приложениями для трекинга физической активности.

Телефонные номера, в свою очередь, соответствуют профилям в WhatsApp и Signal.

В расследовании отметили, что это свидетельствует о новой серьезной уязвимости в системе безопасности Вашингтона.

Через эти общедоступные данные враждебные спецслужбы могли бы получить доступ к устройствам и переписке путем установки шпионских программ. Не исключено, что иностранные агенты могли следить за общением, когда Габбард, Уолтц и Гегсет вели обсуждение военного удара в чате Signal.

Пока непонятно, велось ли обсуждение именно через аккаунты Signal, привязанные к частным номерам, а Хаббард отказалась давать комментарии.

В то же время журнал установил, что по состоянию на среду, 26 марта, привязанные к Signal номера Габбард и Уолтца все еще были доступны онлайн.

Контактные данные Габбард, Хегсета и Уолтца частично были найдены в открытых базах, частично – в многочисленных утечках паролей. Утечки паролей – распространенное явление в интернете. Например, в 2019 году исследователь Трой Хант обнаружил на хакерском форуме более 773 млн электронных адресов и более 21 млн паролей.

С тех пор произошли новые утечки – хакеры постоянно составляют новые базы, чтобы продать их.

Данные министра обороны Хегсета журналисты нашли через коммерческий сервис контактных данных, который обычно используют компании для маркетинга и подбора персонала.

Достаточно было указать ссылку на его профиль в LinkedIn – и система выдала номер мобильного и Gmail-адрес.

Этот адрес и пароли к нему были найдены более чем в 20 открытых утечках. Из открытых источников видно, что адрес использовался до недавнего времени, отметили в расследовании.

А его мобильный номер был привязан к аккаунту в WhatsApp, который, вероятно, недавно удалили.

Мобильный номер и почту Уолтца также удалось найти через тот сервис.

По данным журналистов, Габбард оказалась осторожнее и, похоже, заблокировала свои данные в некоторых сервисах, которые содержали информацию о ее коллегах.

Однако ее электронная почта все равно появляется на сайтах, в частности WikiLeaks и Reddit.

Всего ее e-mail найден более чем в десяти утечках. В одной из них – также номер телефона, который, после восстановления, привел к активным аккаунтам в WhatsApp и Signal.

Журналисты добавили, что проинформировали Габбард, Уолтца и Хегсета об информации. Также они не проверяли, пароли к электронным ящикам все еще работают.

Напомним, инцидент начался на этой неделе, когда главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал материал, где утверждал, что советник Трампа по вопросам нацбезопасности Уолтц ошибочно добавил его в чат Signal, где топ-чиновники администрации обсуждали удары по Йемену.

Уолтц фактически признал свою ответственность за ошибочное появление редактора Голдберга в чате, но при этом пытался обвинять журналиста, что тот "как-то просочился туда".

Поскольку в последние дни и сам Трамп, и чиновники его администрации неоднократно отрицали, что в чате обсуждалась секретная информация, The Atlantic в среду, 26 марта, опубликовало статью с конкретными данными о действиях авиации, наносившей удары по Йемену.

Сам Трамп тем временем настаивает, что в переписке между его командой в Signal не было ничего, что могло бы "скомпрометировать" планы атаки в Йемене, хотя он и признал, что кто-то, возможно, "облажался".