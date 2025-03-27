Кремль указал задержанной Гуцул на Европу после ее призывов помочь

Представитель правителя России Дмитрий Песков ответил на просьбу башканки Гагаузии Евгении Гуцул помочь ей после задержания в Кишиневе по уголовному делу.

Как сообщает "Европейская правда", ответ Песков предоставил российским пропагандистам ТАСС.

Представитель Путина сказал, что в Кремле ознакомились с обращением главы Гагаузии, где она просит давить на власти Молдовы для своего скорейшего освобождения.

"Считаем, что сейчас самое время общеевропейским институтам и организациям, а также отдельным европейским столицам осудить подобные действия, которые противоречат задекларированным ими принципам законности и демократии", – добавил он.

Песков также полементировал из-за якобы "незаконных гонений" в Молдове против политических сил, "выступающих за развитие отношений Молдовы с Россией".

"В Молдове действующая власть пошла по пути силового запугивания политических оппонентов, причем оппонентов, которые пользуются поддержкой значительной части населения страны", – считает спикер Кремля.

Напомним, Евгению Гуцул задержали вечером 25 марта в аэропорту Кишинева из-за того, что ее право выезда за границу ограничено.

Гуцул является фигуранткой уголовного производства в Молдове, которое с апреля 2024 года рассматривается в суде.

Ее обвиняют в том, что она, работая секретарем партии "Шор" в 2019-2022 годах систематически и ежедневно ввозила в Молдову из РФ деньги, которые использовали для финансирования политической деятельности партии. Антикоррупционная прокуратура Молдовы также обвиняет ее в координации деятельности некоторых офисов партии.

Евгения Гуцул была избрана руководителем региона в 2023 году от популистской партии беглого олигарха Илана Шора, который впоследствии создал блок партий "Победа". Она неоднократно ездила в Москву и встречалась в том числе с главой Кремля.

Против Гуцул ввели санкции в США и Европейском Союзе.