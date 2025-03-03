Макрон допустил размещение французского ядерного оружия на территории союзников

Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил, что Франция предложит разместить свое ядерное оружие на территории союзников, чтобы заместить США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Макрон сказал в интервью Le Figaro после саммита европейских лидеров в Лондоне по поддержке Украины.

Макрон сказал, что готов на углубление сотрудничества с европейскими партнерами в вопросе ядерного сдерживания.

Он предположил, что Франция согласится разместить свое ядерное оружие на территории стран-партнеров, в координации с их вооруженными силами – чтобы заменить США, которые имеют размещенное в Европе ядерное оружие.

"Те, кто захочет углубить с нами диалог, смогут при необходимости привлекаться к учениям сил сдерживания. Эти обмены будут способствовать развитию настоящей стратегической культуры между европейцами", – сказал Макрон.

Он подытожил, что темы ядерного оружия "не нужно бояться", но и ядерная доктрина Франции не меняется.

Лидер ультраправых Марин Ле Пен на выходных раскритиковала Макрона, заявив, что силы сдерживания должны оставаться "французскими".

Также Макрон считает, что Европе пора увеличить расходы на оборону до 3-3,5% ВВП.

Британский премьер Кир Стармер на прошлой неделе перед визитом в Вашингтон объявил, что Великобритания ускорит свои планы увеличения расходов на оборону до 2,5% ВВП в 2027 году, что станет самым большим увеличением оборонных расходов со времен "холодной войны".