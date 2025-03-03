Трамп продолжил атаковать Зеленского в своей соцсети

Президент США Дональд Трамп в понедельник выступил с критикой Владимира Зеленского за его слова о том, что до окончания войны с Россией еще "очень, очень далеко".

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Владимир Зеленский накануне в интервью британским СМИ заявил, что урегулирование войны находится только на начальном этапе, и что до мирного соглашения с Россией еще "очень-очень далеко".

"Это худшее заявление, которое только мог сделать Зеленский, и Америка больше не будет с этим мириться!" – написал президент США.

Он продолжил обвинением в адрес президента Украины, то есть тот не хочет мира.

"Это то, о чем я говорил, этот парень не хочет мира, пока его поддерживает Америка, и Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не могут выполнить свою работу без США – возможно, не лучшее заявление, которое можно было сделать с точки зрения демонстрации силы против России. О чем они думают?", – написал президент США.

Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Волц заявил, что администрация США хочет услышать от президента Украины Владимира Зеленского, что он сожалеет о споре в Овальном кабинете.

Читайте также: Ссора самого высокого уровня. Почему сорванная встреча Зеленского и Трампа еще не стала катастрофой.