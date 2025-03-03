Трамп объявил о планах ввести тарифы на агроимпорт в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут тарифы на импортируемую сельскохозяйственную продукцию со 2 апреля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, его цитирует Bloomberg.

Трамп заявил, что крупным фермерам Соединенных Штатов надо подготовиться начать производить "много сельскохозяйственной продукции" для продажи внутри США.

"Тарифы на внешнюю продукцию начнут действовать 2 апреля. Веселитесь!" – сообщил глава Белого дома.

Президент не предоставил более детальной информации о том, какие именно продукты будут обложены тарифами, и будут ли какие-то исключения.

Также непонятно, является ли его план частью ранее объявленных усилий по введению так называемых "взаимных" тарифов почти в отношении всех торговых партнеров США.

Трамп уже ввел 25-процентные пошлины на весь импорт стали и алюминия и заявил, что также введет пошлины на широкий спектр отраслей, включая автомобили, фармацевтику, полупроводники, пиломатериалы и медь.

Все это, по его словам, является попыткой защитить американскую промышленность и стимулировать американское производство.