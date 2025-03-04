Советник президента Литвы: решение Вашингтона по помощи Украине не стало сюрпризом

После того как США приостановили военную помощь Украине, советник президента Литвы Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона не стало неожиданностью и что Европа готовит ответ.

Об этом он сказал в интервью радио Žinių Radijas во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Первое – это не неожиданность. США и президент Дональд Трамп в прошлом заявляли, что будут пытаться оказывать давление на обе стороны, чтобы они сели за стол переговоров", – сказал Чеснулевичюс, главный советник президента Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности,

"То, что он делает, является продолжением политики, которую он объявил, и сигнал был получен. На этой неделе состоится саммит Европейского совета, будет встреча, на которой этот вопрос, безусловно, будет обсуждаться", – добавил он.

По словам Чеснулявичюса, существует европейский консенсус относительно того, что Россия является экзистенциальной угрозой.

"Европа задекларировала, что она будет поддерживать Украину, что она объединит ресурсы, которые есть у нее в других сферах", – сказал советник президента.

Европейские лидеры уже некоторое время обсуждают, как реагировать на предыдущие сигналы об изменении политики Вашингтона.

"Это неправда, как некоторые могут подумать, что Европа спит и ничего не делает. Идут закрытые разговоры, дискуссии, расчеты, решения, как реагировать, и сейчас мы говорим о конкретных планах, что мы можем сделать для дальнейшего укрепления Украины и [...] ослабления России, в первую очередь экономически", – сказал Чеснулевичюс.

По его словам, для того чтобы решение США о прекращении помощи ощутилось на поле боя в Украине, понадобятся "месяцы", а Европа тем временем должна принять необходимые решения.

"Возможно, они [решения] не придут в один день, как нам хотелось бы, но мы не в начале дискуссий", – сказал советник президента.

Как сообщалось, Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине, пока не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру".

Решение Трампа касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.