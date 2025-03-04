Ле Пен осудила заморозку военной помощи США для Украины
Неформальный лидер французской правопопулистской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен осудила решение Белого дома заморозить военную помощь Украине.
Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в общении с Figaro.
Марин Ле Пен в последних комментариях изменила свою риторику в отношении администрации Трампа.
"По моему мнению, брутальность этого решения заслуживает осуждения", – заявила Марин Ле Пен, комментируя решение администрации заморозить военную помощь Украине, о чем стало известно из СМИ.
"Это очень жестокий шаг в отношении украинских военных, которые патриотично защищают свою страну", – добавила она.
Перед этим на выходных Ле Пен в публичных выступлениях воздержалась от комментариев по поводу скандала, которым закончилась встреча руководства Украины и США в Овальном кабинете.
Напомним, 4 февраля американские СМИ узнали о распоряжении Трампа приостановить всю военную помощь Украине, пока он не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру". Решение касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.
Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что информация с границы и хаба американской помощи в Ясенке подтверждает сообщения о приостановлении помощи США для Украины.
По данным WSJ, Трамп решил заморозить помощь после фразы президента Украины о том, что война может продолжаться еще долго. Решение якобы поддержали все его топрадники.