В ЕС определили, когда введут новые правила въезда, в том числе для украинцев

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили на условиях анонимности европейские чиновники, знакомые с ходом событий вокруг внедрения Entry/exit system.

Собеседники "Европейской правды" отметили, что, если планы руководства Евросоюза будут реализованы, работа Entry/exit system начнется в октябре 2025 года во всех государствах ЕС, но в течение первых шести месяцев некоторые государства могут имплементировать ее постепенно.

"Во время открытой сессии 5 марта министры согласуют свои позиции и утвердят положения о введении в эксплуатацию системы въезда-выезда Entry/exit system", – сообщил один из чиновников ЕС.

По его словам, нет сомнений, что документ поддержат представители всех государств-членов ЕС, поскольку "на уровне Совета ЕС по этому поводу есть консенсус, более того, документ был поддержан всеми послами государств ЕС в Брюсселе 3 и 4 марта".

"Система Entry/exit должна заработать уже этой осенью", – подчеркнул чиновник.

Дипломат одного из государств Европейского Союза в беседе с корреспондентом "Европейской правды" рассказал, что ввести в эксплуатацию планируется в октябре 2025 года.

"Первоначальная идея заключалась во введении Entry/exit в эксплуатацию в начале ноября 2024 года, но к этому оказались не готовы все страны. Теперь планируется, что система заработает во всех государствах ЕС с октября 2025 года – но с переходным периодом в 6 месяцев", – сообщил он.

И добавил, что в течение переходного периода некоторые государства могут, например, не собирать биометрические данные путешествующих в течение какого-то времени, или собирать их только на определенных пунктах въезда.

"В самом начале некоторые государства, в частности те, которые имеют на своей территории огромные международные аэропорты, могут применять Entry/exit систему в определенное время суток, и прекращать ее применение во время, когда приезжает много путешественников одновременно", – пояснил дипломат.

Через шесть месяцев – в конце первого квартала 2026 года – все государства-члены ЕС должны начать собирать биометрические данные лиц, пересекающих их границу, отметил собеседник "Европейской правды".

Стоит заметить, что после утверждения в Совете ЕС, положение о Entry/exit system должно также пройти утверждение в Европейском парламенте. По неофициальной информации из Европарламента, голосование может состояться на сессии в июле 2025 года.

Напомним, что в декабре 2024 года Европейская комиссия предложила государствам-членам постепенное внедрение Entry/Exit System (EES) – новой цифровой пограничной системы – в течение шестимесячного периода.

Система EES ее отложили.