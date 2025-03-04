Премьер Франции призвал европейцев совместно заместить американскую помощь Украине

Премьер Франции Франсуа Байру заявил, что Париж и Европа должны "объединить все возможные средства", чтобы заменить американскую помощь Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал, выступая перед французскими депутатами во вторник, его цитирует Le Monde.

Байру отметил, что Франция и Европа должны "объединить все возможные средства, чтобы заменить, насколько это возможно" американскую военную помощь Украине, которую приостановила администрация Трампа.

Поставки американской помощи "подходят к концу, поскольку целые поезда, которые были загружены для Украины, были остановлены и не смогли доехать до места назначения", заявил глава правительства Франции.

Он отметил, что Украине нужны боеприпасы, "определенное количество разведывательных систем" и доступ к "сетям и связи".

"Это заставит нас переосмыслить нашу модель, наши приоритеты и по-другому посмотреть на мир, который, мы думали, что знаем, и который, как мы теперь обнаружили, является более опасным, чем мы себе представляли, и происходит от тех, кого мы считали нашими союзниками", – заявил Байру.

Напомним, по данным СМИ, решение Трампа заморозить помощь Украине якобы поддержали все его топ-советники, а сам Дональд Трамп решил сделать это после фразы президента Украины о том, что война может продолжаться еще долго.

Между тем телеканал CNN утверждает, что Соединенные Штаты продолжают предоставлять Украине разведданные после решения Дональда Трампа остановить военную помощь Киеву.