Правительство Норвегии планирует существенно увеличить помощь Украине в этом году

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил о намерениях существенно увеличить помощь Украине в этом году.

Об этом он заявил перед выступлением в парламенте, заявление приводится на сайте правительства Норвегии, сообщает "Европейская правда".

По его словам, тема выступления ограничивается войной России против Украины, новыми сигналами со стороны Соединенных Штатов и тем, что сейчас делает правительство.

Стёре анонсировал, что будет говорить о том, как Норвегия может помочь поддержать Украину и обеспечить прекращение войны, достижение длительного и справедливого мирного урегулирования, а также укрепить безопасность государств в Европе.

"Норвежский народ должен быть уверен, что мы делаем то, что нужно в это время", – подчеркнул он.

"Я хотел бы предложить другим партиям в Стортинге собраться вместе сегодня во второй половине дня, чтобы обсудить и договориться о значительном увеличении программы Нансена для Украины в этом году", – заявил Стёре.

По его словам, увеличение поддержки со стороны Норвегии имеет две основные цели:

"Во-первых, мы будем способствовать законной обороне Украины. Украина должна быть способной сопротивляться. Они находятся под сильным давлением, поэтому мы организуем нашу расширенную поддержку таким образом, чтобы она обеспечила как можно большую боевую мощь как можно скорее", – пояснил Стрёре.

"Во-вторых, мы будем активно поддерживать европейский мирный план, который готовится. Возможно, мы стоим на пороге новой фазы войны. Мы можем добиться прекращения огня", – добавил он.

Для того чтобы его удержать, по словам норвежского премьера, Украине понадобится сила. Потребуются гарантии безопасности, и Украине придется укреплять свою оборону.

"Это потребует ресурсов. Я с нетерпением жду более детального обсуждения того, как мы можем сделать лучший вклад со сторонами здесь, в Стортинге, сегодня во второй половине дня", – сказал Стёре.

"Я надеюсь, что мы еще раз сможем вместе согласовать рамки. Таким образом мы сохраним то, что было уникальной силой Программы Нансена, а именно – межполитическую поддержку долгосрочной поддержки Норвегией Украины", – подчеркнул он.

Лидер оппозиционной Консервативной партии Эрна Солберг уже выразила поддержку предложения премьера.

Поддержка Украины должна быть значительно увеличена, крупные инвестиции в собственную оборону должны быть ускорены, а производство оружия в Норвегии и в Европе должно быть увеличено, считает лидер консерваторов.

Норвегия в 2023 году одобрила программу "Нансен" на 75 миллиардов норвежских крон, которая предусматривает долгосрочную поддержку Украины до 2027 года – то есть с 15 миллиардами норвежских крон ежегодно.

В прошлом году партии норвежского парламента поддержали решение об увеличении поддержки Украины до 35 миллиардов норвежских крон ($3,16 миллиарда) в 2025 году.