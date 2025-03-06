Турция хочет быть частью архитектуры безопасности Европы в случае развала НАТО

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предупредил, что действия президента США Дональда Трампа должны стать "тревожным звонком" для Европы, чтобы создать систему безопасности, независимую от США и НАТО.

Об этом он сказал в интервью Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Фидан, выступая после встреч в Лондоне с европейскими коллегами, где обсуждались попытки Трампа давить на Украину с целью прекращения огня с Россией и его угрозы выйти из системы европейской безопасности, заявил, что Анкара готова присоединиться к любой новой архитектуре европейской безопасности, если НАТО развалится.

"Джинна выпустили из бутылки, и нет никакого способа вернуть его обратно... Даже если президент Трамп решит не выводить войска из Европы сейчас, не исключено, что в будущем кто-то с похожими взглядами и политическими идеями может рассмотреть возможность уменьшения вклада Америки в европейскую безопасность", – сказал министр.

Фидан, ранее занимавший должность главы турецкой разведки, подчеркнул, что Европа должна объединиться и "разработать свой собственный центр притяжения".

Турция является второй по величине военной силой НАТО после США, что делает Анкару ключевым игроком в любых будущих договоренностях по безопасности в Европе.

Напомним, Министерство обороны Турции заявило в четверг, что страна готова развернуть войска в Украине "в случае необходимости" для обеспечения мира.

Ранее СМИ уже писали, что Турция в разговорах с представителями Украины и России указала на открытость к идее размещения своих военных на украинской территории как части миротворческих сил.