Кэллог: Трамп хочет перезагрузить отношения с Россией

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что новый подход администрации Дональда Трампа в отношении РФ предусматривает необходимость перезагрузки отношений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Келлог сказал в своем докладе о путях завершения войны в Украине на дискуссии Совета по международным отношениям.

"Существует также более широкая стратегия в подходе президента Трампа по этой войне. Она заключается в осознании того, что США должны перезагрузить отношения с Россией... Продолжение изоляции и отсутствие взаимодействия с россиянами в то время, как война в Украине продолжается, больше не является жизнеспособной или устойчивой стратегией", – заявил он.

По словам Келлога, причинами изменения подхода США являются человеческие потери в этой войне; потребность перезагрузить отношения с Россией, чтобы обеспечить национальные интересы США; потребность остановить привлечение США к "ненужной прокси-войне".

"Так что мы видим сейчас и что будем видеть, это немедленные усилия администрации Трампа посадить две стороны за стол, чтобы добиться мирного урегулирования", – заявил Келлог, добавив, что для этого администрация будет давить на две стороны.

Говоря о давлении на Россию, он упомянул о действующих санкциях против "теневого флота" РФ, который транспортирует российскую нефть.

Кэллог также сказал, что изъятие российских замороженных активов для восстановления Украины и максимальное давление на российскую энергетику являются одними из инструментов, которые Трамп может использовать для давления на РФ.

Келлог также сказал, что ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом на прошлой неделе в Белом доме произошла из-за "разных целей " двух лидеров в российско-украинской войне.

Напомним, 4 марта стало известно, что Трамп принял решение приостановить всю военную помощь Украине, включая ту, что уже была в пути.

5 марта стало известно, что остановился также обмен разведданными, включая те, что касаются пусков российских ракет.