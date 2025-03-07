Приднестровье демонтировало блокпосты на въезде в регион в рамках "газовой договоренности" с Кишиневом
Власти непризнанного Приднестровья демонтировали установленные на въезде в регион блокпосты, что было частью "газовой" договоренности с Кишиневом.
Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом сообщили в правительстве Молдовы после заседания спецкомиссии, объединяющей представителей официального Кишинева, Приднестровья и России.
В правительстве Молдовы объявили, что блокпосты, установленные силовыми структурами непризнанного Приднестровья на въезде в регион в 2022 году, уже демонтированы. КПП должны были убрать до 27 февраля.
О деталях говорили на заседании Объединенной контрольной комиссии в Бендерах.
"Военные наблюдатели из Смешанных миротворческих сил доложили, что основные дороги, а также въезды и выезды из населенных пунктов восточных районов Республики Молдова в Зоне безопасности разблокированы, бетонные заграждения демонтированы, а сопутствующая инфраструктура ликвидирована", – говорится в заявлении правительства.
По данным Объединенного военного командования, за 26 февраля – 4 марта в так называемой Зоне безопасности не зафиксировали ни одного инцидента. На следующих заседаниях ОКК планируют обсудить возвращение к "обычному режиму работы".
Делегация Молдовы подчеркнула, что обеспечение свободы передвижения в Зоне безопасности остается для Кишинева приоритетной задачей.
Напомним, демонтаж одиннадцати пунктов пропуска на границе с Приднестровьем является одним из элементов договоренности, по которой Кишинев дал согласие на транзит предназначенного для Приднестровья газа.
Перед этим власти непризнанного региона отпустили двух политзаключенных в рамках "газового компромисса" с Кишиневом.
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