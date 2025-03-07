Приднестровье демонтировало блокпосты на въезде в регион в рамках "газовой договоренности" с Кишиневом

Власти непризнанного Приднестровья демонтировали установленные на въезде в регион блокпосты, что было частью "газовой" договоренности с Кишиневом.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом сообщили в правительстве Молдовы после заседания спецкомиссии, объединяющей представителей официального Кишинева, Приднестровья и России.

В правительстве Молдовы объявили, что блокпосты, установленные силовыми структурами непризнанного Приднестровья на въезде в регион в 2022 году, уже демонтированы. КПП должны были убрать до 27 февраля.

О деталях говорили на заседании Объединенной контрольной комиссии в Бендерах.

"Военные наблюдатели из Смешанных миротворческих сил доложили, что основные дороги, а также въезды и выезды из населенных пунктов восточных районов Республики Молдова в Зоне безопасности разблокированы, бетонные заграждения демонтированы, а сопутствующая инфраструктура ликвидирована", – говорится в заявлении правительства.

По данным Объединенного военного командования, за 26 февраля – 4 марта в так называемой Зоне безопасности не зафиксировали ни одного инцидента. На следующих заседаниях ОКК планируют обсудить возвращение к "обычному режиму работы".

Делегация Молдовы подчеркнула, что обеспечение свободы передвижения в Зоне безопасности остается для Кишинева приоритетной задачей.

Напомним, демонтаж одиннадцати пунктов пропуска на границе с Приднестровьем является одним из элементов договоренности, по которой Кишинев дал согласие на транзит предназначенного для Приднестровья газа.

Перед этим власти непризнанного региона отпустили двух политзаключенных в рамках "газового компромисса" с Кишиневом.

Подробно на эту тему – в статье 4 условия для спасения Приднестровья: почему Кишинев разрешил пускать российский газ в Тирасполь.