Сенат США провалил пять резолюций в поддержку Украины

В Сенат США вынесли пять резолюций в поддержку Украины, однако все они были заблокированы голосованием сенаторов-республиканцев.

Об этом "Голосу Америки" сообщили представители офисов сенаторов, которые были авторами этих документов, пишет "Европейская правда".

Помощники сенаторов уточнили, что рассмотрение этих резолюций не было занесено в протокол голосования, поэтому точных данных о том, кто голосовал "за", а кто "против", нет.

В тексте каждой из этих резолюций был призыв "осудить жестокое вторжение Владимира Путина в Украину и вновь подчеркнуть поддержку Соединенными Штатами Украины и западной демократии".

Авторами каждой из резолюций выступили сенаторы-демократы: Майкл Беннет, Крис Ван Холлен, Дик Дурбин, Ричард Блюменталь и Питер Уэлч. К ним присоединился также и независимый сенатор Берни Сандерс.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выступил в поддержку резолюций.

В зале заседаний Сената он отметил, что эти резолюции "подтверждают основные двухпартийные принципы", которые должны поддерживать как демократы, так и республиканцы.

В то же время глава Комитета по международным отношениям Сената, республиканец Джим Риш не поддержал резолюции.

"Это даже не законопроект, это лишь резолюция. Нет никого, кто бы не согласился с ее текстом... Но эта резолюция будет иметь абсолютно нулевой эффект", – отметил Риш.

Напомним, 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение приостановить всю военную помощь Украине, включая ту, что уже была в пути.

5 марта стало известно, что остановился также обмен разведданными, включая те, что касаются пусков российских ракет.

Приостановление военной помощи США для Украины может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Владимир Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.