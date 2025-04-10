Писториус: Германия столкнулась с "новой непредсказуемостью" в отношениях с США

Германия сталкивается с "новой непредсказуемостью" в отношениях с Соединенными Штатами и должна взять на себя больше военного лидерства, учитывая беспрецедентные вызовы, вызванные войной России против Украины.

Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Выступая в Берлине через несколько часов после того, как немецкие консерваторы во главе с будущим канцлером Германии Фридрихом Мерцом заключили коалиционное соглашение с социал-демократами, Писториус заявил, что Германия под руководством нового правительства должна сделать больше для безопасности Европы.

"В наших трансатлантических отношениях появилась новая непредсказуемость. Соединенные Штаты сохраняют свою преданность НАТО, но вполне справедливо требуют более сильного вклада Европы в Альянс", – подчеркнул он.

Писториус заверил, что Германия сделает это вместе с европейскими партнерами и союзниками по НАТО.

"Нам придется обеспечить значительно больше лидерства в будущем", – подчеркнул он.

9 апреля Мерц пообещал дальнейшее увеличение оборонных расходов, а отвечая на вопрос о своем послании президенту США Дональду Трампу, Мерц сказал на английском: "Германия снова в игре" (Germany is back on track).