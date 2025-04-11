Писториус объяснил, почему глава Пентагона не приехал на "брюссельский Рамштайн"

Министр обороны США Пит Хегсет не присутствовал физически на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе 11 апреля из-за особенностей его рабочего графика, а четкий ответ на вопрос о будущем участии США в "Рамштайне" можно будет дать в последующие недели.

Об этом сообщил журналистам министр обороны Германии Борис Писториус после окончания заседания, передает корреспондент "Европейской правды".

Писториус отметил, что Хегсет не приехал в Брюссель из-за загруженного расписания, но сделал интересные комментарии по видеосвязи.

"С точки зрения участия Пита Хегсета виртуально или физически здесь, в Брюсселе, это не является вопросом приоритетов. Думаю, что это вопрос расписания. Насколько я проинформирован, он только что вернулся из многодневного путешествия по миру, более или менее длительного", – рассказал Писториус.

Он добавил, что "некоторые другие министры не участвовали в сегодняшнем заседании, потому что у них были другие обязательства по расписанию".

"Самым важным фактом было то, что он (Хегсет) принял участие", – убежден немецкий министр.

"Он (Хегсет) обратился к аудитории с некоторыми, я бы сказал, интересными и правильными оценками, рассказывая о том, что европейцы делали с начала года и делали раньше. И я думаю, что это самый важный факт", – сообщил он.

"В будущем, в ближайшие недели, мы увидим, что будет происходить и с участием США (в Контактной группе по обороне Украины. – Ред.), и с поддержкой со стороны США. Я не могу заглянуть в хрустальный шар. Подождем и увидим", – подчеркнул Борис Писториус.

Он добавил, что другим государствам-участникам "лучше смотреть на собственные силы и делать то, что мы должны делать и что мы можем делать".

В то же время министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что США продолжают помощь Украине в сфере безопасности и стоят "рядом с нами".

Ранее СМИ сообщили, что глава Пентагона Пит Хегсет проигнорирует заседание "Рамштайн" по поддержке Украины, которое состоялось в Брюсселе 11 апреля под председательством Великобритании и Германии.