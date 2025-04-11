Иран говорит, что согласился на встречу с США, чтобы "дать шанс дипломатии"

Иран заявил, что дает "реальный шанс" встрече на высоком уровне с Соединенными Штатами по своей ядерной программе, которая должна состояться при посредничестве Омана 12 апреля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил представитель иранского Министерства иностранных дел Эсмаил Багаи.

Представитель МИД Ирана заявил, что Тегеран согласился на встречу с США, поскольку "серьезно и с откровенной бдительностью дает дипломатии настоящий шанс".

"США должны ценить это решение, сформированное несмотря на преобладающий конфронтационный гомон", – отметил Бахаи, добавив, что Иран примет дальнейшие решения уже по итогам переговоров.

В понедельник президент США Дональд Трамп неожиданно заявил, что Вашингтон и Тегеран начнут переговоры в Омане, который ранее выступал посредником между Западом и Ираном.

Иранские государственные СМИ сообщили, что переговоры возглавят министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и специальный посланник США Стив Уиткофф, а посредником выступит министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди.

Тогда как американский президент Дональд Трамп и Белый дом настаивают, что речь идет о прямых переговорах, в Тегеране говорят, что они будут непрямыми.

Последние прямые переговоры на высшем уровне между США и Ираном состоялись в 2015 году, когда тогдашний госсекретарь США Джон Керри и тогдашний министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф работали над завершением ядерной сделки.

Ранее Трамп говорил, что Иран столкнется с невиданными бомбардировками, если не заключит соглашение с Соединенными Штатами.