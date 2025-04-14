В Венгрии почти 60% населения поддерживает вступление Украины в ЕС
Новости — Понедельник, 14 апреля 2025, 08:25 —
В Венгрии оппозиционная партия Петера Мадьяра "Тиса" провела социальный опрос "Голос нации", который содержал вопрос об отношении населения к вступлению Украины в Европейский Союз.
Об этом сообщили Teleх и KarpatHir, передает "Европейская правда".
Как отмечается, среди более 1,1 млн человек, заполнивших анкеты, 58,18% ответили на вопрос "Поддерживаете ли вы вступление Украины в Европейский Союз?" – "да".
Отдельным пунктом также был вопрос о позиции общества относительно того, что Венгрия должна оставаться членом Европейского Союза и НАТО. Как свидетельствует опрос, 98,68% людей поддерживают это.
Председатель партии "Тиса" пообещал, что если они придут к власти после выборов 2026 года, результаты этого опроса станут "краеугольным камнем" их правительства.
Недавно Мадьяр заявил, что Украина не имеет никаких шансов стать членом ЕС "в ближайшие несколько десятилетий".
Больше о том, кто такой Петер Мадьяр, читайте в статье: Альтернатива для Венгрии.