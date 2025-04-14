Зеленский сомневается в поддержке США

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения в поддержке Украины со стороны США.

Об этом он сказал в интервью CBS, сообщает "Европейская правда".

Он отвечал на вопрос, поддерживают ли США Украину, и сделал паузу перед тем как дать ответ.

"Даже в этой моей паузе есть проблема. Потому что я хочу ответить правдиво и быстро, что Соединенные Штаты являются нашим стратегическим, сильным партнером. Но пауза – это сомнение. Я не сомневаюсь, что народ Америки с нами. Но на долгой войне многие детали забываются. В Европе все боятся, что Соединенные Штаты могут отдалиться от Европы", – сказал он.

Однако он подчеркнул, что без поддержки США будет крайне трудно.

"Я думаю, что без Соединенных Штатов мы понесем большие потери. Человеческие и территориальные. Поэтому я не хотел бы об этом думать. Но это наша судьба, наша земля, наша жизнь. Так или иначе, мы закончим эту войну", – сказал Зеленский.

В интервью Зеленский обращается к США с призывом предоставить войска в рамках международных миротворческих усилий. Он также просит Вашингтон защитить воздушное пространство Украины авиацией.

Также Зеленский призвал своего американского коллегу Дональда Трампа посетить Украину, чтобы лучше понять разрушения, вызванные российским вторжением.

Напомним, Трампа попросили прокомментировать удар России по Сумам, на что он сказал, что "это было ужасно".

"И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я считаю, что это ужасно. Я считаю, что вся война – это ужасно", – сказал Трамп.