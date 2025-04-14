Трамп раскритиковал телеканал CBS после сюжетов об Украине и Гренландии

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал телеканал CBS и его программу "60 Minutes", заявив, что телеканал вышел из-под контроля и должен "заплатить большую цену" за то, что "преследует его", после того как телеканал показал сюжеты об Украине и Гренландии.

Об этом пишет АР, передает "Европейская правда".

В своей соцсети TruthSocial заявил, что почти каждую неделю "60 Minutes" упоминает имя "Трамп" в "унизительной и клеветнической" форме, но по его словам, "эфир" этих выходных превзошел их все".

Он призвал председателя Федеральной комиссии по коммуникациям Брендана Карра наложить максимальные штрафы и наказания "за их незаконное и противоправное поведение".

В воскресенье телеканал транслировал интервью президента Владимира Зеленского, где тот пригласил Трампа посетить Украину, чтобы увидеть, что сделала Россия.

Также в тот же день корреспондент Джон Вертгайм сообщил из Гренландии о том, что некоторые люди в этой стране говорят о желании Трампа взять власть в свои руки.

В своем сообщении в социальных сетях Трамп заявил, что "60 Minutes" больше не является новостным шоу, а "нечестными политическими операторами, которые просто маскируются под „новости", и должны нести ответственность за то, что они делали и делают".

Как напомнило агентство, Трамп подал иск на 20 млрд долларов против "60 Minutes" за то, как он смонтировал интервью с бывшим кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис прошлой осенью.

Напомним, это не единственная ситуация, когда Трамп жалуется на работу СМИ. Например, Министерство внутренних дел США 24 января издало распоряжение об изменении нескольких географических наименований, в частности Мексиканский залив переименовали в Американский.

В феврале Белый дом запретил журналистам информационного агентства Associated Press доступ в Овальный кабинет и президентский борт Air Force One из-за отказа использовать название "Американский залив".

В конце февраля агентство Associated Press подало в суд на администрацию Трампа за отстранение от участия в президентских мероприятиях.

9 апреля федеральный судья обязал Белый дом возобновить участие агентства AP в президентском пуле журналистов.