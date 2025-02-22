АР, которое не называет Мексиканский залив "Американским", судится против Белого дома

Агентство Associated Press подало в суд на администрацию Дональда Трампа за отстранение от участия в президентских мероприятиях из-за отказа называть Мексиканский залив Американским.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на NPR.

AP заявляет, что его руководство рекомендует журналистам и новостным организациям, которые используют его материалы, использовать историческое название залива, но также признает утвержденное в США название.

"Пресса и все люди в Соединенных Штатах имеют право выбирать собственные слова и не подвергаться репрессиям со стороны правительства. Конституция не позволяет правительству контролировать язык. Разрешение на такой правительственный контроль и репрессии является угрозой для свободы каждого американца", – говорится в иске агентства.

Там отмечается, что АР запрещен доступ к мероприятиям в Овальном кабинете, самолету Air Force One, частному имению Трампа в Мар-а-Лаго и другим местам, куда допускают репортеров с удостоверениями журналистов Белого дома.

Белый дом в заявлении NPR категорически отверг аргументы AP, назвав дело "несерьезным и безумным", а репортеров агентства – идеологически заангажированными.

"Они явно страдают тяжелым, губительным случаем синдрома безумия от Трампа, который прогнил их мозги размером с арахис", – заявил NPR представитель Белого дома Стивен Чунг.

Министерство внутренних дел США 24 января издало распоряжение об изменении нескольких географических наименований, в частности Мексиканского залива на Американский.