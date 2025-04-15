Швеция не обнаружила доказательств умышленного повреждения кабелей китайским судном в Балтийском море

Шведское расследование не обнаружило убедительных доказательств того, что китайское судно намеренно повредило два кабеля в Балтийском море.

Об этом сообщило во вторник, 15 апреля, шведское управление по расследованию несчастных случаев, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Как известно, балкер Yi Peng 3 находится под следствием из-за того, что мог протянуть якорь и повредить два подводных волоконно-оптических кабеля в шведских экономических водах 17-18 ноября прошлого года – один из них соединяет Финляндию и Германию, другой – Швецию и Литву.

"Невозможно с уверенностью установить, намеренно ли китайское судно повредило кабели связи в Балтийском море", – заявили в Швеции.

Шведский прокурор Хенрик Седерман сообщил агентству, что отдельное расследование по делу продолжается, однако воздержался от предоставления дополнительной информации.

Yi Peng 3 отправилось после того, как власти Китая разрешили шведским правоохранителям взойти на борт судна для допросов и других следственных действий по делу о повреждении кабелей связи.

Кабели в Балтийском море, один из которых соединяет Финляндию и Германию, а другой – Швецию и Литву, были повреждены 17-18 ноября. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что он предполагает, что это было вызвано диверсией.

Нарушения произошли в исключительной экономической зоне Швеции, и шведская прокуратура ведет расследование по подозрению в возможном саботаже.

Представители западных разведок из многих стран заявили, что они уверены, что китайский корабль вызвал обрывы обоих кабелей. Но они выразили разные мнения относительно того, были ли это несчастные случаи или это могло быть преднамеренным действием.