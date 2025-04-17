Задержанному во Франции потомку короля Румынии изменили меру пресечения

Французский суд выпустил из-под стражи вероятного потомка королевской династии Румынии 76-летнего Павела-Филиппа Гогенцоллерна, которого разыскивают на родине по обвинению в злоупотреблении влиянием.

Об этом сообщают румынские СМИ по материалам AFP, пишет "Европейская правда".

Павелу-Филиппу, которого задержали в Париже 7 апреля и сначала оставили под стражей из-за выданного Румынией ордера на арест, изменили меру пресечения.

Его отпустили под судебный контроль, сопровождающийся запретом покидать территорию Франции.

Адвокат Павела-Филиппа назвал это подтверждением того, что Франция "отказывается становиться инструментом судебного и политического преследования, устроенного Румынией".

В 2020 году Павела-Филиппа Гогенцоллерна приговорили в Румынии к трем годам и четырем месяцам заключения за якобы участие в схеме, в рамках которой он и группа мошенников пытались присвоить имущество, которое ему принадлежит как потомку румынского короля.

Румынские власти оценили убытки от действий мошенников в 145 млн евро.

Павел-Филипп назвал приговор политически мотивированным и выехал во Францию. Там его сначала арестовали по выданному Румынией ордеру, но в ноябре 2023 года отпустили, отклонив румынский запрос об экстрадиции.

Он был арестован во время визита на Мальту в апреле прошлого года, но в августе суд на средиземноморском острове постановил освободить его, заявив, что в Румынии могут быть нарушены его права человека.

Отец Павела-Филиппа, Мирча Грегор Кароль Гогенцоллерн, родился в Румынии в 1920 году как внебрачный сын короля Кароля II. Тот отрекся от престола в 1940 году в пользу своего младшего сына Михая I.

Королевская семья была выслана из Румынии в 1947 году коммунистами, а все ее имущество конфисковано. Отец Павела был признан сыном Кароля II в Португалии и Франции в 1955 и 1963 годах, но Румыния признала эту связь только в 2012 году.

Сам Павел вернулся в Румынию в 1990-х годах. Но Михай I, последний король страны, не признал его членом королевской семьи до своей смерти в 2017 году.